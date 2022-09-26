經典賽／餅總的完整幕僚出爐 高志綱續當他的左右手

2023年棒球經典賽選訓會議今天再度召開，包含總教練林岳平在內的9人教練團亮牌，將由高志綱擔任首席兼捕手教練，繼續扮演林岳平的左右手。

第5屆經典賽在明年3月登場，台灣為預賽東道主之一，林岳平在上一次的會議中確定接下兵符，展開籌組教練團，連日來接洽屬意人選，名單日前已經上呈，今天在聯盟召開選訓會議後正式公布。

獅隊首席教練高志綱，將在中華隊續任首席兼捕手教練，續以「高餅」組合帶隊；除了2位獅隊教練外，其餘教練團組成包括樂天桃猿隊3人、中信兄弟隊3人、味全龍隊1人，無富邦悍將隊成員。

經典賽中華隊教練團完整名單

總教練 林岳平

首席兼捕手教練 高志綱

打擊教練 曾豪駒、彭政閔

投手教練 許銘傑

牛棚教練 王建民

內野守備教練 陳江和

外野守備兼跑壘教練 張建銘

體能教練 劉品辰