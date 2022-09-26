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中職／樂天女孩卡上市 真髮封入「髮香卡」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊迎接10月9、10日「辣酷甜趴」，今天公布2022樂天女孩卡」上市。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊迎接10月9、10日「辣酷甜趴」，今天公布2022樂天女孩卡」上市。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊迎接10月9、10日「辣酷甜趴」，首創樂天女孩全成員官方代表徽標，25位女孩全成員官方代表徽標已經公布，香香套票也已開催，今天公布第三好滋味「2022樂天女孩卡」上市，明天主場球場店即可預購。

2022樂天女孩卡每包5張售價80元，女孩真髮封入髮香卡、勝利女神簽名卡以及雙簽卡都超香、超夯。

所有卡款皆封入卡包，整盒裝分平裝紙盒（售價2萬元／內含女孩卡250包 ）及精裝松木盒，卡片隨機配置於兩種包裝盒中。松木盒每盒售價2萬1000元，內含女孩卡16包，松木盒與往年不同，為滿足極致收集的藏家，省去處理大量普卡的時間，含至少8張的簽名加唇印卡其他是平行閃卡及各式限量卡。

27日主場球場商店開始預購2022樂天女孩卡，限盒裝販售（平盒50盒／木盒80盒供預購，每人限購5盒），由官方通路保障整盒購買的中獎機率。網路商城則是27日中午12時開始，限量預購，購完為止。10月12日後陸續出貨，辣酷甜趴當天則是販售散包，另有限定OL制服簽名卡6款（限量10張）。

女孩卡款內容如下：

普卡：191款

限量新人卡：4款（制服）

限量練習生卡：1款（制服）

平行閃卡：191款（共55套）

SP特卡：78款（限量55張）

全員拼圖卡：54款（共55套）

唇印卡：26款（限量10張）

唇印簽名卡：26款（限量10張）

私服簽名卡：153款（限量10～20張）

勝利女神簽名卡：7款（限量10張）

雙簽名卡：8款（限量10張）(00+77)（12+15)（7+15)（16+95)（林襄黃捷雙姝簽）（18+24)（籃籃小胖隊長雙簽)（筱晴小帆總監雙簽）

限量新人卡：4款（限量30張/私服）

限量練習生卡：1款（限量30張/私服）

新人髮香卡：4款（限量5張）

練習生Kira髮香卡：1款（限量5張）

情書卡：52款（限量1張）

樂天女孩 樂天桃猿

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