日職／歐力士剩三場拚龍頭 落合博滿獻策山本由伸「中一日」

日本職棒太平洋聯盟龍頭之爭白熱化，目前軟體銀行鷹雖點亮魔術數字M5，但與第二名的歐力士猛牛只有半場勝差，最終鹿死誰手難以預料。對歐力士而言，剩下的三場比賽更必須全力以赴，才能增加反超的機會。曾四度帶隊拿下聯盟優勝的前中日龍教練落合博滿，就建議歐力士如果想要奪冠，可以嘗試採用讓王牌山本由伸「中一日」的大膽調度。

根據日本媒體「體育日本」報導，落合博滿在近日在NHK電視台的體育節目「サンデースポーツ」露面，並針對難分難解的洋聯冠軍之爭做出評論。落合認為，還剩下三場季賽的歐力士，若是能在最後取得三連勝，那麼還有六場比賽要打的軟銀，就會被逼到最多只能輸一場球的狀況。

歐力士剩下的三場比賽，分別是27日對上樂天、30日對上羅德，以及10月2日對戰樂天。落合分析，由於賽程相對鬆散，歐力士投手調度上會比較有餘裕，將會是優勢所在。至於歐力士的當家王牌山本由伸，落合推測他應該會在30日先發上陣，並認為如果要真心拚冠軍，應該讓他在只休一天的情況下，於2日比賽中間再度登板投球。

山本由伸本季目前出賽25場，拿下15勝5敗，防禦率1.65的優異成績。他的防禦率、勝場、三振數、優質先發（Quality Start）次數等數據都是洋聯第一，是歐力士倚賴的超級王牌。該怎麼在剩下三場比賽中全力搶勝，將考驗著歐力士教練團的調度功力。