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韓職／象魔力7局失1分無緣奪勝 教頭：常在河邊走哪能不溼鞋

聯合新聞網／ 綜合報導
象魔力（Shawn Morimando） 截圖自KBO官網
象魔力（Shawn Morimando） 截圖自KBO官網

前中信兄弟洋投象魔力（Shawn Morimando）轉戰韓職SSG登陸者後，持續維持王牌身手，昨日面對聯盟第2的LG雙子主投7局用了106球僅失1分，並在開局讓對手14上14下，可惜後續牛棚無法守成，最終未能奪下勝投。

象魔力昨天先發前繳出4.2局的完美投球，直到第7局才因隊友守備失誤掉分，合計7局僅失1分非自責分，被敲3支安打、送出5K、1次保送，可惜牛棚「放火」，讓他無緣拿下勝投。

象魔力本季轉戰韓職後，出賽11場比賽奪下7勝1敗，防禦率僅1.84，據韓媒《NEWSIS》報導，教頭金圓衡也對其表現讚譽有加：「象魔力在韓職的首次對上LG雙子投出了很精采的內容，他的表現十分完美。」

對於象魔力得好投吞敗，金圓衡僅表示，常在河邊走哪能不溼鞋：「這很正常，如果投手在2至3場比賽表現太好，有時就會被打敗一次，畢竟不可能天天過年。」

韓職

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