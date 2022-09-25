中職／猿打悍將找回暴力本色 曾總點名一關鍵人物

樂天桃猿隊今天能夠以8：2擊敗富邦悍將隊，中止3連敗，除了先發投手楊彬的7局失2分好投外，打線13支安打也很重要，總教練曾豪駒點名另一位關鍵人物是捕手張閔勛。

曾豪駒表示：「閔勛對投手的引導，還有打擊上也有幾次關鍵，串連起來攻勢。」張閔勛今天雖然僅敲1支安打，不過7局上、9局上都敲出高飛犧牲打，為球隊進帳打點。

先發7局失2分的楊彬賽後也坦言自己被敲太多安打，要感謝隊友打擊幫忙，還有守備有守下來，「閔勛在有危機時，都會告訴我要注意什麼問題。」

猿隊敲出2分打點的還有2人，林泓育5局上滿壘時的安打敲回2分超前比數，成為勝利打點，剛回到一軍的林承飛也有3安打、2分打點的亮眼成績。

林承飛在9月10日下二軍調整，今天返回一軍就先發繳出「猛打賞」，曾豪駒表示，林承飛下去主要是調整心情，要感謝二軍教練的幫忙。