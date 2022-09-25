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中職／重回熟悉新莊 楊彬「不放手」連3場優質好投

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
樂天桃猿隊先發投手楊彬。記者侯永全／攝影
樂天桃猿隊先發投手楊彬。記者侯永全／攝影

轉隊到樂天桃猿隊後，楊彬連3場出賽都繳出優質先發，包括今晚在熟悉的新莊球場，以7局失2分的表現壓制前東家富邦悍將隊，幫助新東家以8：2贏球，楊彬抱持的是「不放手」心法。

楊彬因交易在8月底從悍將隊轉到桃猿隊，前兩場先發分別是6局失3分（2責失）、6局失1分，今晚對上悍將隊，雖然被敲10支安打，尤其4局下、5局下單局被敲3支安打的危機，卻都各只失1分。

猿隊總教練曾豪駒沒有中途換人的想法，他表示：「楊彬前面幾局控球不錯，4、5局發生狀況，但相信他能夠解決，他也真的辦到了。」評價楊彬來到後的3場先發表現，曾豪駒認為雖然被敲的安打不算少，但都能夠穩定下來。

對於連續3場優質先發，楊彬表示，自己來到新的環境，就要轉換心態，「不能放手，把握一個個的機會，不能說一場投好就好，即使狀況不好，也要丟到該有的局數。」

轉隊後首次回到新莊先發，楊彬賽前也特別跟前隊友、教練們打了一下招呼，他表示：「感覺很熟悉，又有點特別，因為是站在對面了。」

楊彬 曾豪駒

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