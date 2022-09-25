中職／吉力吉撈開轟助鋼龍11勝 龍隊9連敗後對獅2連勝

吉力吉撈．鞏冠今天在台南球場大演個人秀，全場4次打數揮出3安打，包括5局上兩分砲攻下勝利打點，幫助味全龍隊以4：2擊敗統一獅隊，洋投鋼龍成為中職本季第3位奪下11勝的投手。

吉力吉撈不但4局上揮出全隊首安，5局上更從獅隊洋投克維斯的手中開轟，打破2：2平手局面，8局上追加二壘打，本季第5次獲選單場MVP，龍隊9連敗後2連勝，在台南龍、獅3連戰占上風。

鋼龍20日對富邦悍將隊先發6.2局失3分吞敗，投了98球，休息4天再扛單周第2場投球任務，用113球投完6局，被揮出4支安打、出現4次保送，再度優質先發只失兩分，本季戰績11勝5敗、防禦率2.57。

樂天桃猿隊洋投狂威12勝暫居全聯盟榜首，鋼龍今天追平黃子鵬、11勝並列第2。

獅隊2局下展開首波攻勢，潘傑楷安打、郭阜林獲保送，接著林祖傑二壘打攻下全場第1分，林岱安再獲保送形成滿壘局面，儘管林靖凱雙殺打，還是攻下第2分。

龍隊打線面對克維斯，前4局只出現1支安打，5局上兩出局後，曾傳昇、蔣少宏連獲保送，接著李凱威揮出三壘打，送回壘上兩人追平比數，吉力吉撈．鞏冠轟出右外野兩分砲，本季第9轟、生涯第20轟幫助球隊4：2超前。

克維斯挨轟後退場，被揮出3支安打、出現3次保送，失4分吞敗，戰績掉到2勝4敗，獅隊年度戰績仍居第4，落後龍隊兩場勝差。