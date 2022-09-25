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日職／養樂多央聯2連霸 村上宗隆連9戰未開砲停在55轟
養樂多隊今天在明治神宮球場以1：0擊敗橫濱隊，繼1992、1993年球季後，隊史第2次完成中央聯盟2連霸。
養樂多今天賽前封王魔術數字已經降到2，對戰央聯排名第2的橫濱，雙方前8局一路0：0僵持；養樂多9局下最後反攻，洋砲歐蘇納（Jose Osuna）揮出內野安打，中村悠平犧牲觸擊，接著丸山和郁揮出再見安打，在主場奪下央聯冠軍。
養樂多重砲村上宗隆4次打數掛零，吞下兩次三振，13日對巨人隊之戰追平「世界全壘打王」王貞治單季55轟紀錄後，接下來連續9場比賽未開轟，合計30次打數只有3支安打，完全沒有打點，吞下13次三振，本季打擊率掉到3成22。
村上目前打擊率、全壘打、打點132分都在央聯排名第1，今年例行賽只剩最後6戰，這位22歲好手何時開轟仍是季末焦點。
另外，軟銀隊今天在福岡巨蛋10：0大勝羅德隊，太平洋聯盟封王魔術數字從6降到5。
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