中職／專刷富邦！楊彬7局失2分 連兩場對悍將奪勝

楊彬生涯第二次在新莊球場拿下單場MVP，不過兩次的球衣顏色不相同，今晚他對老東家富邦悍將隊，投出7局失2分的優質先發，幫助樂天桃猿隊以8：2拿下勝利，中止3連敗。

楊彬今天其實投得不算穩，7局被悍將隊敲出10支安打，卻能將損失壓低，4局下跟5局下都是被連續敲3支安打，但各只丟掉1分，一次受益於守備雙殺，5局下則是有著跑壘失誤「邦」忙。

5局下楊彬開局被敲3支安打，丟掉1分，然而接下來林澤彬敲出的三壘滾地球，三壘跑者莊韋恩第一時間沒啟動，猿隊先傳二壘封殺一壘跑者，再轉傳本壘觸殺慢一步起跑的莊韋恩，危機解除大半後，楊彬也沒再掉分。

猿隊打線兩度打下大局，5局上的3支安打中間夾著2次保送，攻下3分，林泓育的2分打點安打，將先發投手郭俊麟打退場；7局上則是單局5支安打，再添3分，打斷悍將隊中繼投手賴智垣的連15局、連16場無失分；9局上猿隊再追加2分。

今年季中從悍將隊轉隊至桃猿後，楊彬三場出賽都繳出優質先發，今晚7局被敲10支安打，丟掉2分，另有1次三振、沒有保送，拿下本季第2勝，前一場6局失1分奪勝也是對上悍將隊，這兩場勝投楊彬都獲選單場MVP，生涯第一次MVP則是去年10月27日，當時還穿著悍將球衣。

悍將隊打線還是有亮點，廖柏勳作為第8棒、右外野手，不僅在3局下敲出生涯首安，還連3打席敲安，生涯首次先發就有「猛打賞」演出，3度選秀落後後以自主培訓身份站上一軍，把握機會繳出好成績。