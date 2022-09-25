日職／宋家豪中繼飆速152公里無失分 樂天擊敗火腿

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，投1局無失分、飆速152公里，近2場出賽都沒有掉分，球隊終場以6比0擊敗火腿隊。

日本職棒樂天金鷲隊今天作客札幌巨蛋與北海道日本火腿鬥士隊交手，兩隊前4局僵持不下，5局樂天隊靠著保送、犧牲觸擊，山崎剛二壘打先拿1分，小深田大翔三壘打送回第2分。

樂天隊8局上攻勢再起，辰己涼介敲出陽春砲，鈴木大地、茂木榮五郎接連敲出二壘打再添1分，1人出局後太田光安打送回第5分，2人出局後小深田大翔再敲二壘打，送回團隊第6分。

宋家豪8局下接手中繼，依序讓打者敲出游擊方向滾地球、一壘方向滾地球、游擊方向滾地球出局，總計用20球投1局，沒被敲出安打，連2場出賽無失分，賽後防禦率2.72。

樂天隊先發投手辛島航今天用82球投7局，僅被敲出1支安打，投出5次三振、2次四死球，無失分，好投壓制拿下勝投。