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中職／「震到」左腕下二軍 成晉首遇這個傷小緊張

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
樂天桃猿隊成晉被下放二軍，仍在一軍隨隊，賽前解釋自己右手傷勢。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊成晉被下放二軍，仍在一軍隨隊，賽前解釋自己右手傷勢。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊成晉本季首度下放二軍，原因是前一戰打擊時造成左手腕挫傷，成晉雖然有些緊張，但好在沒傷到骨頭，期待周三能展開復健賽。

9月23日對中信兄弟隊之戰，成晉在打擊時擊球被「震到」，到8局下輪到打擊時被換下場，今天賽前猿隊將他下放二軍，總教練曾豪駒解釋，雖然傷勢不算嚴重，但短時間無法出賽，就讓他先下二軍休息。

成晉表示，過去沒碰過這樣的傷勢，多少有些緊張，但昨天檢查結果，沒有傷到骨頭，但周圍軟組織有挫傷，「現在手套夾不太起來，握球棒也不太能出力。」

防護員評估成晉大概下周三可以開始比賽，他表示：「球員都不想遇到，但還是要面對，好好養傷，希望趕快回到一軍幫助球隊。」成晉今年打擊率3成16，火燙的表現站穩一軍，卻在球季尾聲突然受傷。

樂天桃猿 中信兄弟 曾豪駒

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