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中職／辛元旭台語歌超穩健 與萬芳合唱被讚「反差萌」

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將「富邦證券G!POP流行音樂節」昨天賽後歌后萬芳（左）與內野手辛元旭（右）合唱「愛情限時批」。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將「富邦證券G!POP流行音樂節」昨天賽後歌后萬芳（左）與內野手辛元旭（右）合唱「愛情限時批」。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊「富邦證券G!POP流行音樂節」昨天賽後邀請歌后萬芳演唱，內野手辛元旭驚喜「獻聲」，兩人合唱「愛情限時批」的成果讓球迷很滿意，大讚他有「反差萌」，流利的台語唱腔是辛元旭從小跟阿嬤一起練出來。

其實這個活動原本是安排投手藍愷青演唱，只不過因臨時下二軍，隊內一致推薦辛元旭「他很會唱台語歌」，而辛元旭也一口答應，不僅私下偷偷在宿舍練習，前一天彩排後還研究怎麼配合萬芳的動作。

雖是臨時頂替，辛元旭演唱的成果，球迷大讚「台風穩健」，辛元旭則表示，自己是第一次公開演唱，有些舞蹈動作是臨場發揮，互動很自然，平常也會聽萬芳的歌，像是經典的「新不了情」跟一起合唱的「愛情限時批」。

台南出身的辛元旭就連全台語受訪也沒問題，他表示，小時候跟阿嬤一起住，常跟著她一起去卡拉OK唱歌，因此會唱不少台語歌，最常唱的是張秀卿的「車站」。

富邦悍將「富邦證券G!POP流行音樂節」昨天賽後歌后萬芳（左）與內野手辛元旭（右）合唱「愛情限時批」。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將「富邦證券G!POP流行音樂節」昨天賽後歌后萬芳（左）與內野手辛元旭（右）合唱「愛情限時批」。圖／富邦悍將隊提供

辛元旭 富邦悍將

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