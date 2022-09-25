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中職／王勝偉「苦練型」唱將 練唱到洋將都會哼

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊今天賽後的「悍將好聲音」歌唱大賽，王勝偉首次公開演唱，就連唱歌也走「苦練」路線。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊今天賽後的「悍將好聲音」歌唱大賽，王勝偉首次公開演唱，就連唱歌也走「苦練」路線。記者蘇志畬／攝影

富邦悍將隊今天賽後的「悍將好聲音」歌唱大賽，王勝偉、莊韋恩、王詩聰和李子強首度公開演唱，王勝偉依舊保持「苦練」本色，反覆練唱比賽歌曲、蕭煌奇的「內傷」，唱到連洋將富藍戈都會哼。

王勝偉平時擅長高音路線，平時愛唱動力火車、迪克牛仔的歌，這次反而走情歌路線，他笑說：「第一次在這麼多人面前唱歌，想要挑戰自己，所以選擇蕭煌奇老師的歌。」

選擇「內傷」這首歌，王勝偉說：「感情路上大家多少會有點受傷，藉由這首歌，讓過去的恢復，跟大家一起往前走。」對於演繹歌曲的挑戰，王勝偉也分析得頭頭是道，「這首比較難是情感，因為背景音樂不多，希望能夠讓球迷有共鳴。」

為了準備好上台，王勝偉無論是在休息室、熱身或是搭巴士的時候，都一直在練唱，隊友賴智垣也偷偷「爆料」，王勝偉有一次還在巴士上從台南一路唱到中壢，不只比賽歌曲，還練唱很多不同曲目。

王勝偉自己都笑說是「魔音傳腦」，要謝謝隊友這段時間的忍耐，「有信心上台唱歌，但沒信心拿下冠軍，唱歌不是我擅長的，特別去練習，球迷想看，我盡力表演。」

王勝偉 富邦悍將

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