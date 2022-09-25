中職／古久保神還原「車禍現場」 嚴宏鈞：我也不想

嚴宏鈞撞福來喜「腳踏車撞卡車」的戲碼，不僅在球迷間熱議，也是樂天桃猿隊中的討論話題，面對首席教練古久保健二虧他「懶惰病」，嚴宏鈞當然一臉無奈，澄清當下來不及煞車，「我也不想去撞牆啊。」

猿隊9月23日在主場迎戰中信兄弟隊，2局下的本壘攻防戰，嚴宏鈞與兄弟捕手福來喜發生衝撞，躺在地上一段時間才站起身，3局上原本還打算續戰，但在傳球時感到不適，被攙扶退場。

愛畫畫的古久保健二今天在球隊白板上畫了「現場還原圖」，還指指嚴宏鈞用中文說：「懶惰病、懶惰病。」今天不在先發名單的嚴宏鈞解釋：「他是在開玩笑說我偷懶啦。」

嚴宏鈞表示：「當下沒有想到撞擊的痛，因為腳更痛。」嚴宏鈞右腳踩到福來喜的護膝，有點拐到，當下以為還可以繼續蹲，但傳球一轉到腳就知道不對，所幸腳傷沒有影響骨頭，目前恢復大概7、8成，還需要一些時間休養。

嚴宏鈞認為那是無法避免的狀況，「我是全力搶本壘，他接球的路徑也剛好在線上，等我發現的時候，已經來不及減速，第一次撞到噸位這麼重的，希望不要再發生。」