中職／富藍戈飆速159公里 挑戰中職紀錄有新莊加成

富邦悍將隊中繼投手富藍戈昨晚飆出159公里球速，刷新中職生涯最快球速，更是今年全中職投手投出最快的一球，距離中職紀錄也只差1公里，新莊主場的投手丘讓他更好發揮。

悍將隊昨天在新莊球場以2：4惜敗中信兄弟隊，富藍戈在8局上場守成時，球隊還以1：0領先，他也以1局無失分的表現拿下中繼成功，該局投出的16球裡，有7球超過150公里，其中第3球以及倒數第2球都飆到159公里，另有4球158公里，都列入官方紀錄。

富藍戈表示，自己身體狀況滿好的，球速會逐步上升是因為在健身房都有訓練，過去最快投過160公里，如果能夠超越中職紀錄當然很好，但主要是幫助球隊勝利、身體保持健康。

中職本季原本單場最快球速是9月16日富藍戈自己投出的158公里，如今刷新自己紀錄，中職史上最快球速是2013年義大犀牛終結者強克所保持的160公里，富藍戈去年在韓職也曾投出160公里。

富藍戈今年球季有6場比賽最快球速在157公里以上，其中5場在新莊，富藍戈表示：「新莊投手丘比台南球場高一點，投起球來會比較好發力。」不過富藍戈投出158公里球速那場比賽就是在台南。

至於比賽用球的差異主要在變化球，富藍戈認為，中職的球縫線比較高，自己滿喜歡的，在投滑球、變速球的時候，因為摩擦力關係，比較好控制。

悍將隊還有一名本土火球男，終結者曾峻岳日前標出157公里追平本土最速紀錄，富藍戈認為，曾峻岳有個健康的手臂，以他的年紀投出這樣的球速，很不容易，也希望兩人未來能夠連線，雖然昨天表現不理想，但投手都會遇到，不用太在意。