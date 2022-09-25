日職／火腿教頭新庄剛志超狂 達成所有支配下球員登錄一軍

火腿隊即使在日本職棒太平洋聯盟墊底，只要有「BIG BOSS」新庄剛志在，依舊話題十足，據日媒報導，火腿隊於今天登錄新人第一指名達孝太及另外兩個高校畢業投手畔柳亨丞、松浦慶斗，其中達孝太將擔任今天對決樂天金鹫先發投手，如此一來，新庄剛志達成季前承諾，讓球隊所有支配下球員都有登錄一軍紀錄的超狂舉動。

23日火腿最後一名支配下外野手磯幡良太登錄一軍後，今天登錄最後三名投手進入一軍，所有支配下選手就都有一軍登錄紀錄，這包括投手計35人次、野手34人次，合計69人次。其中野手部分，均已有過一軍出賽紀錄，至於投手除了達孝太今天確定先發外，畔柳亨丞、松浦慶斗都有可能安排上場機會，全隊只有一名洋投甘特(John Gant)因傷無一軍出賽紀錄。

來自台灣的王柏融，本季一軍出賽14場30個打席只有1安打，是否還有登錄一軍機會仍未確定，然而火腿本季幾乎篤定墊底，剩下球季都將以練兵為主。