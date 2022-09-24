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中職／悍將投手自爆 助總點名潘志芳觸擊變保送最關鍵

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊終結者曾峻岳（中）9局上自爆，連續3保送後退場。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊終結者曾峻岳（中）9局上自爆，連續3保送後退場。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊的7連勝在比賽最後一刻來到，9局上因富邦悍將隊投手群自爆，單局5次保送釀禍、攻下4分，終場以4：2贏球，總教練林威助賽後點名關鍵打席是潘志芳的代打。

悍將隊由洋投安得勝先發6局無失分，帶著1：0領先退場，進入賴智垣、富藍戈、曾峻岳的勝利方程式，7、8局都僅面對3名打者，但終結者曾峻岳把關的第9局釀禍。

曾峻岳一個出局數都沒拿到，連續3個保送（含1觸身球）後退場，改由王躍霖把關滿壘局面，再度保送林書逸，奉送兄弟追平分；悍將隊的危機踩不住煞車，兄弟持續以安打、保送、高飛犧牲打追加分數，單局掃回4分碾爆悍將隊。

9局看到悍將隊投手自爆，林威助表示當下提醒打者不要去追打壞球，挑高一點的球攻擊，更點名一、二壘有人時，換上潘志芳代打執行犧牲觸擊的打席，「阿芳那個觸擊滿關鍵，最後有選到保送，那是很關鍵的打席。」

捕手福來喜以3安打、致勝安獲選單場MVP，林威助也肯定他的表現，「阿福最近的打擊有比較穩定，希望可以繼續保持。」

曾峻岳 林威助 富邦悍將

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