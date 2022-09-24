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中職／投出一指成績 鄭浩均趕到球場先問「供餐嗎？」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊先發投手鄭浩均。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊先發投手鄭浩均。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊今天以4：2擊敗富邦悍將隊，第一指名鄭浩均先發4.1局僅失1分、無關勝敗，最快球速152公里，總教練林威助點名「投出第一指名的成績」；鄭浩均抱持平常心投這場意料之外的初登板，還被爆料一到場先問的是「賽前有供餐嗎？」

鄭浩均先發4.1局共用78球，僅被敲1安打、失1分，在0：1局面退場，林威助認證是一場好投，「今天符合第一指名的成績，比想像中還好，滿穩定，球速也滿快。」

鄭浩鈞昨天晚上才接到通知，趕快打包北上，雖是意料之外的登板，但他以神邏輯給出回應，「連我被選到中信也是突如其來，我沒有想過我會被選到這裡，就都很突然、隨機應變。」他抱持平常心去投，「全力去做我可以做的事，其實我很喜歡我今天的態度，就是很投入在當下。」

鄭浩均感覺得到今天的好狀態，很直白說：「狀況特別好欸！就是控球還需要加強，丟太多壞球，是不必要的壞球。」

他透露賽前看情蒐剪的影片，看到首位打者王勝偉直球也打安打、變化球也打安打，「我就很緊張，很怕第一個打者就被上壘、想比較多，所以投比較小心，三振後有比較沒那麼緊張，比較有信心去投。」

這場初登板來得太突然，鄭浩均也是在半夜才通知家人，有些在北部的家人有趕到現場，賽前熱身時就有看到外公在觀眾席上，「從小打棒球開始，他們就是一直跟著我到處比賽，現在進職業，我猜他們也是會想辦法每場都到，很感動。」

鄭浩均今天一趕到球場，就是先問工作人員賽前有沒有供餐，天然呆模樣令人嘖嘖稱奇。他對此解釋，因為早上趕著出門還沒吃，路上也沒時間買，所以才會問問看。至於賽前吃到飯了嗎？他露出可愛的笑容回應：「有啊有啊有啊！」

球速 林威助 中信兄弟

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