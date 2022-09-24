中職／悍將致命9局5保送自我毀滅 送兄弟安心得勝

兩支連勝中球隊交鋒的「宇宙對決」，富邦悍將隊終結者曾峻岳9局上自爆，連續3保送後退場，王躍霖接手滿壘局面還是保送，王尉永再被福來喜敲出超前安打，中信兄弟隊終場以4：2贏球、推進7連勝，悍將隊又止步在3連勝。

悍將隊洋投安得勝的初登板歷經第1局怎麼投都投不完的人間煉獄，0.2局狂失9分（責失1分）核爆退場，今天終於投出好像要「得勝」的感覺，先發6局、共用90球，只被敲出4安打、無失分，卻還是贏不了。

悍將隊1：0領先局面在9局上生變，曾峻岳一個出局數都沒拿到，連續3個保送（含1觸身球）後退場，改由王躍霖把關滿壘局面，再度保送了林書逸，奉送兄弟追平分。

悍將隊的危機踩不住煞車，兄弟持續以安打、保送、高飛犧牲打追加分數，單局掃回4分碾爆悍將隊；福來喜單場3安打，9局敲出超前安，獲選單場MVP。

兄弟此役先發投手原本推出洋投泰樂，因突發傷勢投不成，緊急啟用第一指名選進的鄭浩均初登板，表現不俗，先發4.1局共用78球，被敲1安打、失1分，有2次四壞保送、3次三振。