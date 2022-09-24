中職／味全龍三轟中止9連敗 林智勝挑戰300轟要等下一場

味全龍隊今晚找回雄風，用三發全壘打中止9連敗，劉基鴻陽春砲，加上林智勝、吉力吉撈．鞏冠各一發2分砲，以5：4擊敗統一獅隊，年度勝率再次拉開回1場勝差。

龍隊在2局上靠著劉基鴻的陽春砲先馳得點，也是個人本季第8轟，只不過2局下守備2次失誤付出代價，讓獅隊林祖傑安打、林靖凱高飛犧牲打，反超前為2：1，3局下獅隊潘傑楷的三壘打再打回1分。

4局上龍隊反撲，劉基鴻敲安後，林智勝從獅隊先發投手潘威倫手中敲出一支右外野全壘打，2分砲讓比賽回到原點，也是林智勝本季第10轟、生涯第299轟，距離300轟里程碑只剩下一步之遙。

林智勝生涯對獅隊最多次，這是他對獅隊敲出的第87轟，對戰潘威倫敲出的第13轟，林智勝與潘威倫更是中職史上對戰最多轟的組合。

獅隊雖然靠著4局下陳傑憲的安打再次取得1分領先，不過5局上吉力吉撈．鞏冠在2出局三壘有人時，大棒一揮，再次將球送出全壘打牆外，2分砲讓龍隊又占回上風，也是個人本季第8轟。

龍隊這三轟，苦主都是潘威倫，到嘴邊的生涯第149勝只能吐回去，今天先發4.2局被敲7支安打，丟掉5分都是責失分，防禦率上漲到4.89，吞下本季第6敗。

伍鐸雖然投得跌跌撞撞，6局被敲8支安打，丟掉4分有2分是責失，但還是撐到火力相助，取得本季第5勝，也是9月中轉先發後的第1勝。

林智勝開轟後的兩打席，一次游擊飛球出局、一次被三振，挑戰300轟要等下一場，龍隊到球季結束前還有20場比賽可供他衝刺。