中職／299轟！林智勝叩關大紀錄最後一步 還有20場可衝

味全龍隊今晚在台南球場轟不停，繼劉基鴻開轟後，「大師兄」林智勝也在4局上轟出2分砲，生涯第299轟出爐，距離300轟里程碑僅剩「M1」。

龍隊今晚靠著2局上劉基鴻的陽春砲先馳得點，然而2局下單局2次失誤，讓獅隊用安打、高飛犧牲打換回2分超前，3局下潘傑楷的三壘安打更讓獅隊取得3：1領先。

4局上面對2分落後，劉基鴻先在1出局後敲出安打，輪到林智勝在0好1壞下，從獅隊先發投手潘威倫手中，敲出右外野全壘打，一棒追平比數。