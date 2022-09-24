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中職／299轟！林智勝叩關大紀錄最後一步 還有20場可衝
味全龍隊今晚在台南球場轟不停，繼劉基鴻開轟後，「大師兄」林智勝也在4局上轟出2分砲，生涯第299轟出爐，距離300轟里程碑僅剩「M1」。
龍隊今晚靠著2局上劉基鴻的陽春砲先馳得點，然而2局下單局2次失誤，讓獅隊用安打、高飛犧牲打換回2分超前，3局下潘傑楷的三壘安打更讓獅隊取得3：1領先。
4局上面對2分落後，劉基鴻先在1出局後敲出安打，輪到林智勝在0好1壞下，從獅隊先發投手潘威倫手中，敲出右外野全壘打，一棒追平比數。
這發全壘打是林智勝本季第10轟，與朱育賢並列聯盟第二，僅次於林立的12轟，相隔兩年再次完成單季10轟壯舉的林智勝，也將生涯全壘打數推進到299轟的聯盟新高，而龍隊距離球季結束還有20場比賽可供林智勝繼續衝刺。
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