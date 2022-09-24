中職／兄弟一指鄭浩均初登板4.1局好投 差點沒還止滑粉
中信兄弟隊第一指名鄭浩均的初登板來得挺突然，今天面對富邦悍將隊繳出不俗成績，先發4.1局僅被敲1安打、失1分，退場時差點忘了歸還止滑粉，好投之餘表現出天然呆的一面。
兄弟表訂先發的洋投泰樂昨天跑步突傳傷情，被迫緊急更換先發投手，鄭浩均昨天晚上才接獲先發通知，一軍初登板臨危授命接下先發任務。
面對3連勝的悍將，鄭浩均先發4.1局共用78球，被敲1安打、失1分，有2次四壞保送、3次三振，他的失分出現在第3局，開局保送林澤彬、申皓瑋敲安，一、三壘有人時，范國宸以二壘方向滾地球送回分數。
鄭浩鈞續投到第5局、一出局時，面對張進德投出保送後，兄弟決定換投；另類插曲是，鄭浩鈞完成任務功成身退，帥氣退場時卻忘了還止滑粉，趕緊轉頭拋回止滑粉。
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