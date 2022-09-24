中職／武神11年前祝福記在心 金曲歌后江惠儀回報

統一獅隊2022獅吼音樂祭第二天「YOU NEED STARS 星光之夜」，賽前特別邀請台語金曲歌后江惠儀開唱，作為死忠獅迷，她也特別為今年退休的潘武雄送上禮物，回報11年前的祝福。

江惠儀在今年金曲獎以專輯「空」拿下第二座金曲獎最佳女歌手獎，作為鋼鐵獅迷，今天受邀到台南棒球場，賽前獻唱帶來「九十九个白賊話」、「新歌」及「踅啊踅 」三首好聽台語歌曲。

江惠儀從年輕時就擔任獅隊新竹地區義工啦啦隊，對於獅隊支持熱誠始終如一，11年前，江惠儀參加超級紅人榜歌唱節目時，製作單位為了給惠儀一個驚喜禮物，特別與獅隊聯繫，安排高志綱、劉芙豪及潘武雄拍攝祝福的影片，知道惠儀最喜歡的就是「武神」潘武雄，當初潘武雄也特別致贈簽名球給予驚喜祝福，江惠儀後來也拿下該節目冠軍。

統一獅隊2022獅吼音樂祭第二天「YOU NEED STARS 星光之夜」，賽前特別邀請台語金曲歌后江惠儀開唱。圖／統一獅隊提供

這個祝福一直都藏在江惠儀心中11年，今年潘武雄即將在10月1日進行「最後一武」引退賽，惠儀因為要參與人生第一次台語舞台劇表演，無法出席，今日賽前特別在音樂祭表演後，準備「多功能背心」親贈給潘武雄，答謝11年前的祝福，也希望潘武雄轉換身份後，能夠一切順利。

江惠儀表示：「時間好快，想起11年前的祝福，一直記在心裡。下周六是我演藝生涯全新的嘗試舞台劇首演，可惜無法親臨台南棒球場為潘武雄送上祝褔，今天特別準備多功能背心送給獅迷心目中永遠的武神，希望他轉換身份後，有更多時間可以陪陪老婆、孩子體驗不一樣的生活，贈送多功能背心，不管釣魚或外出旅行都用的到。」

潘武雄收到這份貼心的禮物，感到十分窩心，「當初的一個小小祝福，可以帶給他快樂和不同的回憶，對我而言其實很平凡的一件事，謝謝他這麼用心。剛剛聽主持人說，江惠儀也要挑戰首次台語舞台劇表演，這真的很不簡單，希望他一切都能順利。」