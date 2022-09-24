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中職／看「慶寶」只有可愛 申皓瑋吸收他認真給的建言

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
申皓瑋、江少慶交情超好，申皓瑋眼中的「慶寶」形象超可愛。圖／富邦悍將隊提供
申皓瑋、江少慶交情超好，申皓瑋眼中的「慶寶」形象超可愛。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將申皓瑋前一戰相隔近兩個月開轟，江少慶在比賽後段出現在他背後可愛炸裂的照片吸睛，申皓瑋事後才看到，對於「慶寶」的反差萌不太意外，他說：「他私底下一直都很可愛。」

申皓瑋前役的成績兩極，首打席敲出兩分砲後，接下來吞下3K，維持穩定狀態仍是一門待補學分的課題，他也承認在跟球感覺上不是很好，「自己的節奏、跟球感覺有點跑掉。」

有趣的是，悍將粉絲團當天所發布的其中兩張照片，就見走在申皓瑋身後的江少慶，突然張開手腳，申皓瑋當天當然沒意識到「慶寶」在自己身後，「我根本不知道他在我後面，看到（照片）沒有嚇到，只是覺得他滿可愛的。」

申皓瑋、江少慶交情超好，先前被王躍霖爆料「申式開導」超另類，會勸江少慶開心一點、多笑一點，敗投才不會那那麼多。申皓瑋對此有話要說，「哪裡是開導，只是正常聊天，最近是他要開導我才對吧！」

申皓瑋都喊江少慶「慶寶貝」，至於少慶怎麼叫他？他想了想，「我不知道他怎麼叫欸！好像就一個眼神、欸欸欸這樣而已。」他眼中的「慶寶」都是可愛的形象，雖然常常看起來很嚴肅，「他只是很多事都藏在內心的類型，但看他一舉一動就知道，他只要展現他可愛的樣子，就代表他今天是開心的意思。」

申皓瑋透露，有時兩人共乘移動，江少慶也會分享他的所見所聞，告訴他在旅美期間所看到的打者，希望可以協助他的調整，「他認真講的話我都會聽，因為他出國那麼多年，看了很多東西，講的東西是我們無法體會的。」

申皓瑋 江少慶 富邦悍將

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