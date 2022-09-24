中職／不意外！普荷斯也在福來喜人脈中 球棒get同款
紅雀隊42歲傳奇重砲普荷斯（Albert Pujols）今天靠雙響砲霸氣完成生涯700轟，這位準名人堂球星，也在中信兄弟隊捕手、人稱「洋將里長伯」的福來喜人脈中，兩人在多明尼加冬季聯盟相遇，現在他所使用的球棒型號，也和普荷斯一樣。
普荷斯在職棒生涯的最後賽季「轟」出驚奇，700轟完全搶走今天棒壇焦點，身為多明尼加同鄉的福來喜，人在台灣，今天賽前也被問到與普荷斯相關的話題。令人不意外的是，普荷斯確實也是他所認識的人。
福來喜透露，年初打多明尼加聯盟時有碰到普荷斯，「那時就有跟他聊時，有請他簽一支球棒，送我的那支球棒上有寫上他的相關紀錄。」就連他現在使用的球棒型號，也是普荷斯同款，一邊拿起自己的球棒給媒體認證上頭所印的字樣。
福來喜對這位棒壇大前輩的成就萬般推崇，他說：「700轟不只在球界是很大的成就，對我們的國家也是，我知道國人都等這一刻等很久了，這對所有人是很大的鼓舞。」他說更不容易的是，普荷斯在場上有如此偉大的成就，但始終維持謙遜的態度。
普荷斯在大聯盟的成功，對多明尼加而言就像是一部勵志故事真實上演。福來喜看到他為多明尼加做了很多慈善活動，場上的成績也給國人啟發，「不管你來自哪裡，你都有機會成為一號人物，靠棒球給家人過上更好的生活，靠棒球翻轉人生。」他進一步提到，「就像台灣一樣都是小島、小國，有人能夠在最高層級的賽事打下這樣的成就，被承認、被紀念，這絕對是意義重大的事。」
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