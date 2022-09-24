快訊

趕行程出事故！張善政公務車擦撞機車 2傷者狀況曝光

餘震未歇！15：32花蓮卓溪規模4.2地震 最大震度花東3級

接種高端要去日本能否再補打疫苗 莊人祥：會比較快嗎？

中職／不意外！普荷斯也在福來喜人脈中 球棒get同款

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊捕手福來喜所使用的球棒，和普荷斯的球棒型號一樣。記者陳宛晶／攝影
中信兄弟隊捕手福來喜所使用的球棒，和普荷斯的球棒型號一樣。記者陳宛晶／攝影

紅雀隊42歲傳奇重砲普荷斯（Albert Pujols）今天靠雙響砲霸氣完成生涯700轟，這位準名人堂球星，也在中信兄弟隊捕手、人稱「洋將里長伯」的福來喜人脈中，兩人在多明尼加冬季聯盟相遇，現在他所使用的球棒型號，也和普荷斯一樣。

普荷斯在職棒生涯的最後賽季「轟」出驚奇，700轟完全搶走今天棒壇焦點，身為多明尼加同鄉的福來喜，人在台灣，今天賽前也被問到與普荷斯相關的話題。令人不意外的是，普荷斯確實也是他所認識的人。

中信兄弟隊捕手福來喜。報系資料照
中信兄弟隊捕手福來喜。報系資料照

福來喜透露，年初打多明尼加聯盟時有碰到普荷斯，「那時就有跟他聊時，有請他簽一支球棒，送我的那支球棒上有寫上他的相關紀錄。」就連他現在使用的球棒型號，也是普荷斯同款，一邊拿起自己的球棒給媒體認證上頭所印的字樣。

福來喜對這位棒壇大前輩的成就萬般推崇，他說：「700轟不只在球界是很大的成就，對我們的國家也是，我知道國人都等這一刻等很久了，這對所有人是很大的鼓舞。」他說更不容易的是，普荷斯在場上有如此偉大的成就，但始終維持謙遜的態度。

普荷斯在大聯盟的成功，對多明尼加而言就像是一部勵志故事真實上演。福來喜看到他為多明尼加做了很多慈善活動，場上的成績也給國人啟發，「不管你來自哪裡，你都有機會成為一號人物，靠棒球給家人過上更好的生活，靠棒球翻轉人生。」他進一步提到，「就像台灣一樣都是小島、小國，有人能夠在最高層級的賽事打下這樣的成就，被承認、被紀念，這絕對是意義重大的事。」

普荷斯 棒球 中信兄弟

延伸閱讀

MLB／今日戰績表 普荷斯雙響達700轟里程碑

MLB／「右腳的秘密」就是普荷斯 大谷向700轟傳奇致敬

MLB／普神再臨！連兩局開轟達陣700轟 史上第4人

MLB／官網列出各隊最大驚奇 普荷斯、金河成都上榜

相關新聞

中職／台鋼雄鷹會長喊5年打總冠軍 林振賢要拚3年奪冠

台鋼雄鷹隊正式踏出進軍中華職棒第一步，今天在高雄澄清湖球場舉行秋訓開訓儀式，台鋼集團會長謝裕民喊出5年打進冠軍賽的目標，...

中職／路易士加盟台鋼想了很久 回饋台灣的心讓他點頭

當熟悉的「路易士」名字再次在澄清湖球場上響起，場邊球迷報以熱情掌聲，台鋼雄鷹隊邀請前中職名將路易士加盟，作為打擊教練被介...

中職／台鋼教練團添助力 鎖定「前日職頂級球員」防護師

台鋼雄鷹進軍中職後，教練團名單相當豪華，除了本土諸多知名教練外，還找來前中職名將路易士、日本國家隊防護官河野德良，領隊劉...

中職／台鋼首對兄弟檔 顏郁軒這回要跟著弟弟腳步

台鋼雄鷹隊今年進軍中職，除了透過選秀簽下29名球員，另外補進3名自主培訓選手，包括內野手顏郁軒，剛好與外野手顏清浤共組隊...

中職／不意外！普荷斯也在福來喜人脈中 球棒get同款

紅雀隊42歲傳奇重砲普荷斯（Albert Pujols）今天靠雙響砲霸氣完成生涯700轟，這位準名人堂球星，也在中信兄弟...

中職／林益全下放無關傷情或低潮 悍將給年輕人機會

富邦悍將隊昨天人員異動，把老將林益全降下二軍，證實無關傷情或低潮，總教練丘昌榮坦言是陣容調整，會慢慢開始給年輕球員多點機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。