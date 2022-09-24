中職／台鋼首對兄弟檔 顏郁軒這回要跟著弟弟腳步

台鋼雄鷹隊今年進軍中職，除了透過選秀簽下29名球員，另外補進3名自主培訓選手，包括內野手顏郁軒，剛好與外野手顏清浤共組隊史首對兄弟檔，哥哥顏郁軒說：「這次換我要跟著弟弟的腳步，成為正式球員。」

23歲的顏郁軒三級棒球都在高雄就讀，台灣體育運動大學畢業後到台中市成棒隊發展，兩度挑戰中職選秀落選，原本給自己設定停損點「明年再沒選到就不打棒球」，結果剛好獲得台鋼網羅，以自主培訓身分加入秋訓。

21歲的顏清浤與哥哥同樣就讀復興國小、忠孝國中，只有高中短暫分開，大學又在一起，今年選秀會獲得台鋼雄鷹隊第六指名，踏入職棒後又與哥哥同隊。

顏清浤在選秀會看到自己名字出現在榜上，只開心一下下，接著一直盯著電視，希望出現哥哥的名字，最後哥哥是以自主培訓方式同隊，顏清浤還是很開心，「之前到新球隊，都有大哥在，不會擔心陌生，只要跟著他的腳步就好。」

「現在換我要跟上他的腳步。」顏郁軒表示：「只要有機會，不管是什麼方式都可以，進來職棒不容易，有機會就要盡量表現自己。」

兩人守備位置不同，不用擔心競爭，顏郁軒主要守備一壘，長打是他的優勢，但打擊穩定度還需要提升，顏清浤優勢在於速度、擊球掌握度，他期許自己成為更穩定的外野手，為球隊做出貢獻。