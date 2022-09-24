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中職／泰樂跑步扭傷背臀 鄭凱文也有不能先發的原因

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊洋投泰樂。報系資料照
中信兄弟隊洋投泰樂。報系資料照

中信兄弟隊今天在新莊棒球場出戰富邦悍將隊，原定推出洋投泰樂，卻在昨天深夜臨時宣布更換先發投手，改由鄭浩均扛起此戰。總教練林威助今天賽前表示，泰樂昨天在跑步時輕微拉傷下背、臀部，賽後才決定交給鄭浩均來扛，對他也有期待，「今年是第一指名，如果可以看到他的好表現，對球隊也是加分。」

泰樂原訂今天的先發取消，事發突然引起諸多討論，林威助今天賽前釋疑，他是在昨天跑步時拉到，比賽中有做治療，防護員判斷需要休養2、3天。至於下周能否歸隊？林威助表示，泰樂今天還無法跑步，若下周也不能跑就比較困難，還需再觀察。

啟用鄭浩均初登板、初先發，其實是所有條件都配合到，林威助說：「他是目前二軍先發順位是排名第一，剛好這幾天沒有出賽，牛棚也是前兩三天。」

未選擇其他本土投手是因考量這幾天投手消耗較大，需要能吃局數的投手，鄭凱文則是上次投完後手肘發炎，檢查後確認是骨刺的問題，先把休息天數拉長，瞄準在下周回到先發輪值。

林威助 牛棚 富邦悍將

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