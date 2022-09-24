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中職／曾子祐心願「對決潘威倫」 短期目標站穩一軍先發

中央社／ 高雄24日電
中職台鋼雄鷹隊24日在高雄澄清湖棒球場開訓，野手曾子祐（前）在開訓典禮心願卡寫下「精進自己、對決潘威倫」，期許能有穩定表現，把身體練壯。 中央社
中職台鋼雄鷹隊24日在高雄澄清湖棒球場開訓，野手曾子祐（前）在開訓典禮心願卡寫下「精進自己、對決潘威倫」，期許能有穩定表現，把身體練壯。 中央社

中職台鋼雄鷹隊今天開訓，野手曾子祐開訓典禮心願卡寫下「精進自己、對決潘威倫」，頂著狀元光環有關注也有壓力，曾子祐期許有穩定表現，把身體練壯，短期目標站穩一軍先發。

中華職棒台鋼雄鷹隊今天在高雄澄清湖棒球場開訓，開訓儀式上教練團、球員寫下心願卡，曾子祐說出心願是對決統一獅隊投手潘威倫，他笑說，大家聽到後有笑，但在想心願卡第一個就想到要寫這個。

曾子祐表示，之前有在桃園維持訓練、保持手感，也有跟著私人教練做重量訓練，秋訓前3個循環以體能為主，教練團也有跟大家說要先把身體素質累積起來，他自評現在太瘦，身體要練壯一點，目前體重約74公斤、目標增重到80公斤，「希望不是胖、是變壯，敏捷還是要維持。」

中職台鋼雄鷹隊24日在高雄澄清湖棒球場開訓，野手曾子祐頂著狀元光環有關注也有壓力，期許自己有穩定表現，把身體練壯，短期目標站穩一軍先發。 中央社
中職台鋼雄鷹隊24日在高雄澄清湖棒球場開訓，野手曾子祐頂著狀元光環有關注也有壓力，期許自己有穩定表現，把身體練壯，短期目標站穩一軍先發。 中央社

頂著狀元的光環加入職棒，曾子祐說關注多，也會較有壓力，如果有人講什麼不好的評論，也不要往心裡去。

開訓第一天，比較熟悉的隊友投手伍祐城、野手黃劼希因為剛結束U18世界盃棒球賽返台，還在隔離檢疫中，曾子祐笑說，本來希望伍祐城可以陪他，但今天開訓也不會覺得很陌生，大家雖然還沒有很熟但都會聊天，之前有看U18比賽，也稱讚黃劼希表現很不錯。

被問起球隊打擊教練路易士，曾子祐表示沒有什麼印象，只聽說路易士以前在中職打得很好，有去查過去的打擊影片來看，「真的很強」；曾子祐也設下短期目標，希望在一軍先站穩先發，表現能維持穩定、不要大起大落。

曾子祐 台鋼雄鷹 中職

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