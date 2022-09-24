中職／帶來30年日本隊經驗 國際顧問河野德良看好台鋼可能性

台鋼雄鷹隊今天展開創隊以來首度全隊訓練，國際顧問河野德良也特地飛來台灣，希望建造起球隊防護、體能觀念，曾擔任30年以上日本國家隊資歷的他，也準備好跟這批年輕球員分享，頂尖球員的成功差異在哪裡。

河野德良從1988年世界盃開始進入日本國家代表隊，以首席防護官身分參與過5屆奧運、4屆世界棒球經典賽、2屆世界棒球12強賽，包括去年在東京奧運奪金的日本武士隊皆參與其中。

台鋼領隊劉東洋過去工作上認識到這位日本隊防護官代表人物，提出邀約，河野德良認為，台鋼這支嶄新隊伍具備很大的可能性，因此希望能夠將日本經驗帶來台鋼，透過台鋼創立的經驗，能夠給世界上其他球隊參考。

中華職棒台鋼雄鷹22日宣布，聘請具有30年以上日本國家隊防護官資歷的河野德良（左）擔任球團國際顧問，24日將出席球團開訓儀式。右為台鋼雄鷹董事長王炯棻。 圖／台鋼雄鷹提供

由於河野德良也是日本體育大學體育學部準教授、日本野球協議營運委員會委員，公務繁忙，未來會台灣、日本兩邊跑，在日本的時候會透過通訊軟體追蹤球員狀況，固定一段時間來台進行指導。

30年的國家隊經驗，河野德良今天下午就要開課，分享他過去與不同球員共事的觀察，分析一、二、三流球員的差異，劉東洋表示，河野德良希望透過頂級球員的成功經驗，讓年輕球員建立正確觀念，往好的方向成長。