中職／路易士加盟台鋼想了很久 回饋台灣的心讓他點頭

當熟悉的「路易士」名字再次在澄清湖球場上響起，場邊球迷報以熱情掌聲，台鋼雄鷹隊邀請前中職名將路易士加盟，作為打擊教練被介紹出場，他也期待能夠幫助這批年輕球員成長，「讓台鋼成為世界上最好的隊伍」。

路易士在1994年來到中華職棒打拚，效力兄弟象的短短3個球季，就拿下2座安打王、1座打擊王、1座打點王，1998年轉戰台灣大聯盟高屏雷公隊，也拿下過打擊、打點王，相隔26年以教練身分重返中職。

路易士穿過的23號背號後來被彭政閔接下，讓這個號碼跟著彭政閔的風光成績一起退休，路易士表示，7年前因活動來台時，就與彭政閔聊過此事，「很榮幸是由他接下這個號碼，彭政閔對台灣棒球、兄弟隊都貢獻良多，這是我的榮幸。」

台鋼雄鷹隊邀請前中職名將路易士加盟，擔任打擊教練，今天秋訓開訓儀式上喊出目標。記者劉學聖／攝影

台鋼大部分年輕球員就算不認識路易士，但也聽過他的大名，統籌教練林振賢在雷公隊執教時，曾與路易士共事，他表示：「一名打擊很好的球員，現在回來看起來也迫不及待想要教導球員，每天都很想來球場的樣子。」

路易士是在7月底接到台鋼的邀約，考慮了1、2個月才點頭答應，「一直希望能夠回來台灣，因為當初受到台灣球迷的歡迎跟善待，很希望回饋台灣棒球界。」

隔離期間路易士也看了一下現今的中華職棒，跟過去相比，他認為：「現在台灣選手比較冷靜，打擊有策略性，以前我們比較有侵略性。」

離開台灣後，路易士到過南韓、墨西哥、義大利等地打球，後來在美職小聯盟響尾蛇、釀酒人隊都擔任過教練，這次回來希望運用經驗協助台鋼球員成長，「年輕球隊都會是一個過程，大家一起努力精進，一定能夠有所成長。」