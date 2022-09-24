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中職／路易士很榮幸兄弟23號給彭政閔 點現在與過去球風不同處

中央社／ 高雄24日電
台鋼雄鷹隊邀請前中職名將路易士加盟，擔任打擊教練，今天秋訓開訓儀式上喊出目標。 記者劉學聖／攝影
台鋼雄鷹隊邀請前中職名將路易士加盟，擔任打擊教練，今天秋訓開訓儀式上喊出目標。 記者劉學聖／攝影

路易士睽違26年重返中職、任台鋼雄鷹隊打擊教練，在台灣有很多回憶，他也表示知道過去穿的兄弟23號變成彭政閔的代表，「很榮幸由他繼承」，也指出目前觀察到台灣球風和過去的不同。

台鋼雄鷹9月中公布聘請中職退役洋將路易士（LuisSantos）任球隊打擊教練，路易士在台灣先後效力過兄弟象隊、台灣大聯盟高屏雷公隊，是許多老球迷相當懷念的洋砲，曾於1994、1995年拿下中職安打王。

路易士今天參加開訓典禮，在心願卡上寫下「祝球隊好運，希望將台鋼打造成世界上最好的隊伍」。

路易士過去在兄弟象隊時期穿23號背號，之後彭政閔加盟兄弟象隊，球隊把23號背號給彭政閔，有期許他接下球隊重砲位置的意味。彭政閔穿著兄弟23號打出一片天，路易士表示知道這件事情，「很榮幸是由彭政閔接續23號，他對台灣、對兄弟球團的貢獻都很大。」

對於來台接下教練職務，路易士透露，約7月底時接到台鋼球團聯絡，思考了1、2個月，其實一直都想要回台灣，當初在台灣打球，台灣球迷很快就接納他，大家也很善待他，希望有機會對台灣棒球貢獻、回饋台灣球迷。

路易士也表示，有透過電視看中職比賽，談起現在中職和以前的差異，他指出，現在台灣球員打球比較冷靜、有策略性，過去在兄弟象退役球星林易增的帶頭下，當時的球員攻擊模式比較具侵略性，是明顯的不同。

路易士離開台灣之後，有到過韓國、墨西哥、義大利打球，2004年正式卸下球員身分，開始在美職體系擔任教練，對於培育年輕球員並不陌生。

路易士表示，目前還沒有接到台鋼教練和領隊特別的指示，過去在美職也是培養年輕球員，台鋼是年輕的球隊，加上有之前在台灣打球的經驗，希望可以有更好的配合，期盼大家一起努力、精進球技，台鋼一定可以在2、3年內成為很有競爭力的球隊。

台鋼雄鷹 中職 彭政閔

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