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中職／林益全下放無關傷情或低潮 悍將給年輕人機會
富邦悍將隊昨天人員異動，把老將林益全降下二軍，證實無關傷情或低潮，總教練丘昌榮坦言是陣容調整，會慢慢開始給年輕球員多點機會。
悍將昨天降下林益全，空缺升上捕手姚冠瑋，今天出戰中信兄弟隊的先發捕手仍是戴培峰，張進德則是指定打擊，姚冠瑋在板凳上待命。
被問到林益全下放二軍的原因，丘總表示與高國輝的狀況類似，「陸續會慢慢給年輕人多一點機會，會做一些陣容調整。」
悍將今天挑戰4連勝，碰上近況正燙、處於6連勝的兄弟，原訂先發投手為安得勝碰上泰樂，但兄弟在昨天深夜更換先發投手，改由鄭浩均初登板、初先發。
談到對鄭浩均的了解，丘總表示，「選秀時有看一下，直球、滑球不錯，速度也還不錯。」
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