中職／台鋼教練團添助力 鎖定「前日職頂級球員」防護師

台鋼雄鷹進軍中職後，教練團名單相當豪華，除了本土諸多知名教練外，還找來前中職名將路易士、日本國家隊防護官河野德良，領隊劉東洋今天在秋訓開訓儀式上也透露，還有一名「日職頂級、曾經旅美球員」的專屬訓練師，將擔任體能教練。

台鋼教練團名單陸續揭曉，統籌教練林振賢、外野教練黃甘霖、投手教練蕭任汶、投捕教練鄭漢禮，以及日籍客座教練井端弘和、客座投手教練曹竣崵、客座內野守備教練鄧蒔陽，關鍵的總教練擺在壓軸，河野德良則是以國際顧問方式協助球隊。

這批名單中，有兩位日籍教練，未來還有第三人，劉東洋表示：「會再找一位日本體能教練，預計10月底來台。」這名體能教練目前是專屬訓練師，服務的對象是一位前日職頂級球員並曾在美職打過球的球員。

雖然教練團「外援」傾向找日本助力是球團討論後的方向，但劉東洋表示，並沒有一定說日式或美式比較好，而是要找到適合台鋼的方式，就像也有找路易士擔任打擊教練，相信他在小聯盟的豐富執教經驗，面對年輕球員的應對、溝通上都沒有問題。

近期台日交流即將跟著防疫鬆綁一起「解封」，劉東洋也透露與日職球隊交流的規劃，「今年比較困難，畢竟消息才剛出來，需要時間規劃，目前預計會是明年年底，已經有一個藍圖，等到更成熟之後會跟大家報告。」