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中職／台鋼雄鷹會長喊5年打總冠軍 林振賢要拚3年奪冠

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
台鋼雄鷹隊今天在高雄澄清湖球場舉行秋訓開訓儀式。記者劉學聖／攝影
台鋼雄鷹隊今天在高雄澄清湖球場舉行秋訓開訓儀式。記者劉學聖／攝影

台鋼雄鷹隊正式踏出進軍中華職棒第一步，今天在高雄澄清湖球場舉行秋訓開訓儀式，台鋼集團會長謝裕民喊出5年打進冠軍賽的目標，統籌教練林振賢「加碼」喊出：「3年就要拿下總冠軍。」

台鋼今年開始加盟中職，透過選秀及自主培訓選進32位創隊球員，今天在球場展現壯盛軍容，謝裕民表示，從加入中職到開訓，短短3個月就又有新的里程碑，秋訓主題「CAMP IN 」就是希望能跟高雄緊密結合，也希望球員將根基紮好，去面對比賽，「希望在5年內進到冠軍戰，請球迷拭目以待。」

台鋼雄鷹球團董事長王炯棻表示，球隊對年輕球員的期望，是以3年進入季後賽、5年打進冠軍賽的方向前進；領隊劉東洋則希望球員能夠「元氣每一天」，以好的身體狀態迎接訓練，才能打出好成績。

台鋼雄鷹隊今天在高雄澄清湖球場舉行秋訓開訓儀式，台鋼集團會長謝裕民（中）、統籌教練林振賢（前排左二）出席。記者劉學聖／攝影
台鋼雄鷹隊今天在高雄澄清湖球場舉行秋訓開訓儀式，台鋼集團會長謝裕民（中）、統籌教練林振賢（前排左二）出席。記者劉學聖／攝影

中職過去新成立球隊最快奪冠紀錄是La New熊隊，2004年接手第一金剛隊後，在2006年就拿下年度冠軍，統籌教練林振賢也以此作參考，喊出3年奪冠目標。

這個目標確實不容易，林振賢說：「期許嘛，就要目標放得高一些，會長、董事長是給我們比較充裕的時間，但要給自己壓力，有壓才有力，更有動力去面對球季。」

台鋼今天開始在澄清湖球場展開秋訓，一路到12月16日，第一階段會以體能訓練為主，到10月8日教練井端弘和加入後，才會開始正式訓練，11月中預計與業餘隊伍進行對戰。

今天開訓典禮，扣除因參加U18世界盃剛返台還在隔離的球員外，幾乎全員到齊，林振賢也表示，接下來預計會在年底擴編選秀、戰力外名單再做補強，「目前比較欠缺有經驗、長打型的選手，看能不能補到大砲。」

台鋼雄鷹隊今天在高雄澄清湖球場舉行秋訓開訓儀式。記者劉學聖／攝影
台鋼雄鷹隊今天在高雄澄清湖球場舉行秋訓開訓儀式。記者劉學聖／攝影

台鋼雄鷹 中職 選秀

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