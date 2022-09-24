中職／不只女神更是女武神 Uni Girls第三張單曲秀魅力
統一獅2022獅吼音樂祭「喵喵狂想曲」，9月23日至9月25日在台南市立棒球場登場，啦啦隊Uni-Girls 18位女孩全員到齊，昨日賽前特別發表第三張單曲「 Project V 」MV，並進行現場表演，展現女武神級不同魅力。
獅吼音樂祭首部曲「YOU NEED GIRLS」率先於昨晚熱鬧登場，女孩們不僅整場賽事輪番上陣，賽事中每局輪流至看台與1號隊友們站在一起發揮女子力、熱血應援，更於賽後各自拿出當家本領，登上一、三壘看臺聯合展演，帶來豐富表演內容。
昨日賽前活動也特別為Uni-Girls第三張單曲「 Project V 」ＭＶ首播，並進行現場表演，也是新單曲首度公開完美表演，為了用最棒表現呈現在球迷前，女孩們花了多個月的時間精心籌備、練舞與拍攝MV。
賽前擔任開球嘉賓的隊長Yuki表示：「這次的曲風和舞蹈女孩們大家都很喜歡，有別於以往在球場看到的表演，這首單曲讓我們盡情的表現出平常看不到的另一面性格以及魅力。」
繼2018年邁入成軍10年里程碑所發表的首張單曲「Wake Up 」，以及2020年發行第二張單曲「Can`t Touch That 」後，在今年發行的第三張單曲「 Project V 」，以北歐神話中的女武神瓦爾基麗 (Valkyrie) 及象徵勝利 (Victory) 的「V」為概念，呈現UG女孩們身上所閃耀的迷人光芒、與宛如女戰士般渴望勝利的堅定信念，大聲地向世界宣示：「我們不只是女神，更是剽悍又絕美的女武神。」
「Uni-Girls」年度單曲「Project V」
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