中職／大啖仙台美食 樂天女孩推三名產+摩天輪

樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」筠熹、穎樂及菲菲受邀前往日本東北樂天金鷲隊表演，也不忘大啖當地美食，毛豆、牛舌、魚板以及球場特色摩天輪都讓女孩們大推。

日本宮城縣仙台市擁有三陸沖、仙台灣等豐饒漁場，「牛舌」、「魚板」、「毛豆」則是被譽為宮城縣仙台的三大名產，來這遊玩也千萬不可錯過。

菲菲大推毛豆製品，「雖然一開始對於毛豆做成的甜點敬謝不敏，但實際品嚐後發現味道十分獨特，濃郁的毛豆香氣，加上甜中略帶鹹味的濃厚豆味，不管是毛豆餅乾或毛豆冰淇淋都很好吃，非常值得一試。」

樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」筠熹、穎樂及菲菲受邀前往日本東北樂天金鷲隊表演，也不忘大啖當地美食。

無牛不歡的穎樂則對於牛舌情有獨鍾，「在台灣只能在燒肉店吃到牛舌，但在仙台，很多餐廳都有牛舌料理，價格親民的牛舌定食也都十分普遍，實在是歐伊西。」

除此之外，「魚板」也是人氣紅不讓的產品，相傳在明治初期，仙台外海的比目魚豐收連連，然而當時的保存技術並不發達，於是便將比目魚剁成魚漿，製作成魚板，廣受歡迎至今。

「來仙台除了一定要吃三大名產外，還要來樂天生命球場體驗一下，有摩天輪還有旋轉木馬，保證讓你永生難忘，仙台真的是好吃又好玩，一定要來喔。」筠熹大力推薦。