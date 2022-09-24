中職／泰樂身體有狀況 兄弟改推第一指名鄭浩均初登板

中信兄弟隊今天將在新莊棒球場出戰富邦悍將隊，原定推出洋投泰樂，卻在昨天深夜臨時宣布更換先發投手，改由今年選秀第一指名的鄭浩均扛起此戰，中職初登板突然到來。球團對此回應，「泰樂23日反映身體有狀況，原定24日先發投手改成鄭浩均。」細節將由總教練林威助今天賽前說明。

兄弟昨天以9：7擊敗樂天桃猿隊，完成桃園3連戰清盤、6連勝，這一波橫掃也讓下半季落後猿隊的差距從6場縮小到3場，重燃爭取季冠軍的一線希望。兄弟挑戰7連勝之戰，今天將面對悍將，原定由泰樂登板，聯盟在昨天晚間11點41分公告先發投手異動：「中信兄弟原定先發投手泰樂，因臨時出狀況，因此更換先發投手：鄭浩均。」

鄭浩均17日剛滿25歲，旅美生涯僅在去年於新人聯盟出賽7場、8.1局，今年3月即遭道奇釋出，投入中職選秀在首輪就獲兄弟挑選，簽下2.5年合約，前1.5年月薪25萬。

鄭浩均至今共在二軍出賽5場（2場先發），單場最多用球數為66球，這5戰共拿下0勝2敗、防禦率4.91，11局投球失6分，被敲8安打、2轟，送出15次三振、3次四壞保送。

鄭浩均今天將迎來意料之外的初登板，以先發投手之姿出賽，3連勝的悍將則是推出洋投安得勝先發，