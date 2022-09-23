中職／兄弟3戰清盤很巨大 助總：下半季還有機會

中信兄弟隊在下半季爭霸關頭拉抬狀態，今天再以9：7擊敗樂天桃猿隊後，豪取6連戰，總教練林威助也知道這波3連戰的重要性，「贏下來的話，搞不好下半季還有機會。」

兩軍此役打來有如預演總冠軍賽、張力十足，兄弟一度握有4：0領先，猿隊則有過7：4的優勢，卻都無法將領先維持太久。

陳禹勳把關的第8局讓戰局生變，福來喜的安打開局後，宋晟睿代跑靠推進、暴投站上三壘，近期很有英雄命的岳政華掃出二壘打，這一棒不僅讓比分形成7：7；猿隊兩出局時提前推出終結者豪勁，一登板就保送了許基宏、形成滿壘，陳子豪補上安打、一棒掃回兩分打點。

陳子豪此役3安打、狂掃4分打點，林威助認為：「他和岳政華感覺都差不多，設定的球不太會猶豫，揮擊很完整。」

9局下呂彥青遭到安打、保送開局，猿隊在二、三壘有人時推出林立代打，這一打席是否考慮過祭出故意保送？林威助坦言：「如果球數落後的話就會，因為接下來是左打，有和投手教練討論，不要投得太甜。」

兄弟這波6連勝、3連戰橫掃相當重要，直接將下半季落後猿隊的勝場從6場縮小到3場，林威助分析關鍵，「投打的齒輪咬得滿好的，打擊盡量去多得一分，投手少失一分。」對於接下來的爭霸局勢，他說：「每一天都是新的一天，全力以赴去應付每一場比賽，贏下來的話，搞不好下半季還有機會。」