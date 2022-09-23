快訊

外套穿起來！大台北明天「降3度」 這些區域注意大雨

正宮不忍了！開嗆許仁杰：錢都是家用不是被我花光的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／太補了！兄弟3連戰清盤桃猿 下半季爭霸還有得看

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊陳子豪貢獻3安打、4分打點。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊陳子豪貢獻3安打、4分打點。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天再以9：7擊敗樂天桃猿隊後，完成桃園3連戰清盤，陳子豪3安打、狂掃4分打點，包括8局上棒打猿隊終結者豪勁的超前安打；兄弟近期豪取6連勝，在下半季戰績落後猿隊只剩3場勝差。

兩軍此役打來有如預演總冠軍賽、張力十足，兄弟一度握有4：0領先，猿隊則有過7：4的優勢，卻都無法將領先維持太久。

兩隊先發投手都未能撐長局數，兄弟吳哲源先發3.2局被敲9安打、失7分，猿隊狂威投5局失5分，其實差點撐不滿責任局數，他在5局上被敲3安打、再被進逼1分，危機場面靠K功解危，就連總教練曾豪駒都露出鬆了一口氣的表情。

然而猿隊的領先還是在陳禹勳把關的第8局失守，福來喜的安打開局後，宋晟睿代跑靠推進、暴投站上三壘，近期很有英雄命的岳政華掃出二壘打，這一棒不僅讓比分形成7：7，也讓吳哲源的敗投解套，捍衛他的個人9連勝仍是未完待續的狀態。

猿隊兩出局時提前推出終結者豪勁，避免戰局再進一步陷於不利，但一登板就保送了許基宏、形成滿壘，陳子豪補上安打、一棒掃回兩分打點。

兄弟討回領先後，推出把關勝利的兩把大鎖李振昌、呂彥青，李振昌被敲2安打但安全下庒，呂彥青則是遇到安打、保送開局，無人出局就被攻占得點圈，犧牲觸擊推進後，猿隊推出林立代打，呂彥青先賞出重要的三振，再面對陳晨威抓下最後出局數。

兄弟完成桃園3連戰橫掃，僅是猿隊2011年進駐桃園球場後的第8次，先前7次依序是2012年5月4到6日興農牛隊、2014年7月4到6日兄弟、2014年7月18到20日義大犀牛隊、2016年4月1到4日犀牛（4連戰橫掃）、2016年5月6到8日犀牛、2019年4月5到7日兄弟，以及今年5月20到22日富邦悍將隊。

呂彥青 陳子豪

延伸閱讀

中職／李振昌回一軍 余謙遭註銷助總解釋原因

中職／呂彥青投破隊史紀錄 納悶問「歷史留名嗎？」

中職／林凱威又爆了 呂彥青連22場無責失寫兄弟新歷史

中職／吳哲源寫兄弟土投最長連勝紀錄 羅力最終戰吞敗

相關新聞

中職／太補了！兄弟3連戰清盤桃猿 下半季爭霸還有得看

中信兄弟隊今天再以9：7擊敗樂天桃猿隊後，完成桃園3連戰清盤，陳子豪3安打、狂掃4分打點，包括8局上棒打猿隊終結者豪勁的...

中職／單局2本壘攻防 余德龍智取搶分、嚴宏鈞衝輸退場

樂天桃猿隊今天要在主場避免遭到中信兄弟隊3連戰橫掃，0：4落後局面下發動反撲，2局下兩次本壘攻防戰超有戲，余德龍智取跑回...

中職／羅昂不在有牛棚 獅投車輪戰賞龍9連敗

統一獅隊今天回到台南捍衛主場，原訂先發羅昂確診，楊孟沅緊急代班撐了3局，加上羅薩的關鍵安打超前比數，最終以3：2險勝，在...

中職／相隔34天…許基宏尋獲長打 終結連18支一壘打

中信兄弟隊強打許基宏失蹤已久的長打，今天終於在桃園球場被尋獲了，首局以二壘打掃回先馳得點的分數，這是他相隔超過1個月的長...

中職／楊晉豪改守二壘無關3場4失誤 但確實需修正

楊晉豪近3場在游擊防區發生4次失誤，今天他的名字改出現打序板的二壘上，樂天桃猿隊總教練曾豪駒解釋調度無關失誤，而是感覺林...

中職／龍獅賽前羅昂爆確診 楊孟沅頂替先發

統一獅隊今起要在台南主場與味全龍隊進行三連戰，關係到年度排名第三的季後賽晉級線，然而賽前先發投手臨時換將，傳出羅昂因確診...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。