中職／太補了！兄弟3連戰清盤桃猿 下半季爭霸還有得看

中信兄弟隊今天再以9：7擊敗樂天桃猿隊後，完成桃園3連戰清盤，陳子豪3安打、狂掃4分打點，包括8局上棒打猿隊終結者豪勁的超前安打；兄弟近期豪取6連勝，在下半季戰績落後猿隊只剩3場勝差。

兩軍此役打來有如預演總冠軍賽、張力十足，兄弟一度握有4：0領先，猿隊則有過7：4的優勢，卻都無法將領先維持太久。

兩隊先發投手都未能撐長局數，兄弟吳哲源先發3.2局被敲9安打、失7分，猿隊狂威投5局失5分，其實差點撐不滿責任局數，他在5局上被敲3安打、再被進逼1分，危機場面靠K功解危，就連總教練曾豪駒都露出鬆了一口氣的表情。

然而猿隊的領先還是在陳禹勳把關的第8局失守，福來喜的安打開局後，宋晟睿代跑靠推進、暴投站上三壘，近期很有英雄命的岳政華掃出二壘打，這一棒不僅讓比分形成7：7，也讓吳哲源的敗投解套，捍衛他的個人9連勝仍是未完待續的狀態。

猿隊兩出局時提前推出終結者豪勁，避免戰局再進一步陷於不利，但一登板就保送了許基宏、形成滿壘，陳子豪補上安打、一棒掃回兩分打點。

兄弟討回領先後，推出把關勝利的兩把大鎖李振昌、呂彥青，李振昌被敲2安打但安全下庒，呂彥青則是遇到安打、保送開局，無人出局就被攻占得點圈，犧牲觸擊推進後，猿隊推出林立代打，呂彥青先賞出重要的三振，再面對陳晨威抓下最後出局數。

兄弟完成桃園3連戰橫掃，僅是猿隊2011年進駐桃園球場後的第8次，先前7次依序是2012年5月4到6日興農牛隊、2014年7月4到6日兄弟、2014年7月18到20日義大犀牛隊、2016年4月1到4日犀牛（4連戰橫掃）、2016年5月6到8日犀牛、2019年4月5到7日兄弟，以及今年5月20到22日富邦悍將隊。