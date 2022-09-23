中職／羅昂不在有牛棚 獅投車輪戰賞龍9連敗

統一獅隊今天回到台南捍衛主場，原訂先發羅昂確診，楊孟沅緊急代班撐了3局，加上羅薩的關鍵安打超前比數，最終以3：2險勝，在年度排名之爭追平與龍隊的勝差，兩隊並列第三。獅隊中止4連敗，龍隊則吞下追平隊史的9連敗。

獅隊賽前傳出洋投羅昂確診，由23歲的楊孟沅扛起重任，雖然僅是「先投」，未被寄望繳出先發該有局數，但生涯前33場出賽都是後援的楊孟沅很拚，以57球投完3局，局數、投球數都寫下個人新高，被敲4支安打，丟掉2分。

龍隊丟掉3分裡，游擊手張政禹都很「搶戲」，2局下郭阜林敲出二壘安打後，面對陳重廷敲出的滾地球，張政禹暴傳一壘，丟掉第1分，3局下又因急著「拋傳」給二壘手，再次失誤，讓跑者攻占二、三壘。張政禹也被換下場，這兩名跑者最後都兌換成分數。

3局下無人出局二、三壘有人，獅隊先靠胡金龍的滾地推進換回1分，追平比數，羅薩再補上一支一壘安打，打回超前分。

這1分的寶貴領先，獅隊再次壓出牛棚車輪戰，傅于剛中繼3局沒被敲安，加上宋文華、鄭鈞仁、陳韻文各投1局無失分，陳韻文雖然一度製造滿壘驚險場面，但還是進帳本季第12次救援成功、生涯第127次，距離林岳平保有的聯盟紀錄只差2次。