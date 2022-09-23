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中職／單局2本壘攻防 余德龍智取搶分、嚴宏鈞衝輸退場
樂天桃猿隊今天要在主場避免遭到中信兄弟隊3連戰橫掃，0：4落後局面下發動反撲，2局下兩次本壘攻防戰超有戲，余德龍智取跑回分數，嚴宏鈞則在本壘前小卡車衝撞大卡車，提前傷退。
兄弟開賽先取得4：0領先，看似局面大好，但猿隊真的不好惹，2局下先用4支安打串起攻勢、追回2分，這局的兩集本壘攻防戰都很有戲，
首集本壘攻防出現在一、三壘有人時，楊晉豪掃向左外野的飛球遭到接殺，這球雖然不夠深遠，三壘上的余德龍並未馬上啟動，而是看到陳文杰動作有所遲疑、軟趴趴的回傳球才衝向本壘，「延遲起跑」還跑回這一分，兄弟雖提出挑戰但維持原判。
續集則出現在陳晨威敲出猿隊單局第4支安打，嚴宏鈞從二壘連闖兩個壘包，球先一步進到兄弟捕手福來喜手中，嚴宏鈞在本壘前與他正面相撞後彈開，躺在地上一段時間才站起身，他在3局上原已穿戴好護具打算續戰，但回傳球後即明顯不適，被攙扶退場，改由張閔勛接替蹲捕。
猿隊3局下再靠2安打、2保送攻下2分，將戰局扳成4：4平手。
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