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中職／王溢正一軍快閃有傷情 意外讓余德龍站上投手丘

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
王溢正。 報系資料照
王溢正。 報系資料照

樂天桃猿隊老將王溢正回到一軍兩天又下二軍，傳出左肩胸大肌輕微拉傷，追究原因，他猜測可能是前天開車上來一軍會合時，老人身軀還在喚醒狀態，準備時稍微拉到，雖然很錯愕，但慶幸自己有及時喊停，避免可能的大傷。

王溢正今天降下二軍令人詫異，這才揭曉21日之戰浮現的傷情，曾豪駒表示，「那天本來是要給他投，但他說不舒服，才換成德龍。」猿隊當天以0：11慘敗給中信兄弟隊，余德龍第9局以野手之姿登板，但其實原本為該局準備的人是王溢正，卻突如其來傳來不適消息。

王溢正自嘲「身體欠安」，追究原因，他說：「早上起來開車回來，趕快準備時，可能時差還沒調整好，身體還沒醒來，在準備時拉到。」但也說這只是他自己的推測，「我是這樣覺得，但也不一定，還是要找出問題。」

王溢正已去看過醫生，診斷狀況並不嚴重，只是稍微拉到，不需完全休息，「醫生是說看我個人感受，抓抓看自己投球時的發力狀況和感覺，如果沒辦法再看要休還是要丟，但可以不用完全停，因為手感還是要有。」

被虧「桃園二日遊」，王溢正認為其中有值得慶幸的地方，「還好我有喊停，不然繼續丟可能會大傷，我這年紀大傷可能會更嚴重，很難回來，那我寧願說聲不好意思，我不舒服。」

王溢正 樂天桃猿 中信兄弟

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