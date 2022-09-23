快訊

陳吉仲領百萬經費的研究計畫涉抄襲？農委會這樣回

影／國光客運司機疑為躲閃野犬 車頭撞稀爛破大洞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／「季後賽可能碰到」 曾總期望黃子鵬對兄弟突破

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂攤桃猿隊先發投手黃子鵬。報系資料照
樂攤桃猿隊先發投手黃子鵬。報系資料照

樂天桃猿隊本土王牌黃子鵬本季超殺數據背後，唯一搞不定就是中信兄弟隊，總教練曾豪駒認為兄弟對他有特別研究，但兄弟終究是季後賽可能會碰到的對手，期望他能找出突破方法，「沒得閃，還是要面對，在配球上要多花點心思、去作改變。」

黃子鵬今年投出聯盟最強土投成績，最大罩門卻是兄弟，一遭遇就從「猛虎」變「虎皮蛋糕」，包括昨天先發6局失6分（責失5分）在內，本季對戰5場，勝場並未開張，吞下1敗、防禦率4.50，若扣掉對戰兄弟的成績，他本季數據會是更狂的11勝1敗、防禦率1.36。

對於這組象吃老虎的食物鏈，兄弟教頭林威助昨天賽後僅表示，「對他做了研究、設定球路，該纏鬥就纏鬥。」曾豪駒也提到，「其實兄弟對他有特別研究，昨天也都剛好掌握到失投球。」

曾豪駒指出，兄弟感覺有針對黃子鵬的球路做設定，球路都被掌握到，「他不是三振型的投手，是靠控球不錯、讓對方打不好的類型，昨天剛好被命中率比較高，雖說被打得很慘，但也就6支安打（實際為5支），就是長打造成重傷害。」

曾豪駒認為，對戰上不可能特別去閃兄弟，下次再碰到，期望能看他的突破，「兄弟也是季後賽可能碰到的對手，他是我們現在最信任的投手，希望他能想辦法把問題解決。」

曾豪駒 黃子鵬 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／兄弟7人左打部隊奏效 岳政華轟黃子鵬說運氣好

中職／岳政華3分砲打下江山 防禦率王黃子鵬贏不了兄弟

中職／余德龍登板收拾象隊 曾豪駒：有時這樣比較難打

中職／摘下停止器稱號 黃子鵬比賽時間讓人意外

相關新聞

中職／楊晉豪改守二壘無關3場4失誤 但確實需修正

楊晉豪近3場在游擊防區發生4次失誤，今天他的名字改出現打序板的二壘上，樂天桃猿隊總教練曾豪駒解釋調度無關失誤，而是感覺林...

中職／龍獅賽前羅昂爆確診 楊孟沅頂替先發

統一獅隊今起要在台南主場與味全龍隊進行三連戰，關係到年度排名第三的季後賽晉級線，然而賽前先發投手臨時換將，傳出羅昂因確診...

中職／「季後賽可能碰到」 曾總期望黃子鵬對兄弟突破

樂天桃猿隊本土王牌黃子鵬本季超殺數據背後，唯一搞不定就是中信兄弟隊，總教練曾豪駒認為兄弟對他有特別研究，但兄弟終究是季後...

中職／按讚外野「宋文華」 林威助看宋晟睿守備好安心

中信兄弟隊近期頻頻在領先的比賽中，在戰局尾聲祭出外野「宋文華」防守陣線，總教練林威助也特別點名，宋晟睿的守備令人安心，讓...

日職／樂天女孩來加油 宋家豪1局好投中止連2場失分

樂天女孩從台灣遠赴日本加油，樂天金鷲隊台將宋家豪沒有漏氣，今天中繼登板1局無失分，然而樂天與火腿隊打進延長賽，最終打完1...

中職／王溢正一軍快閃有傷情 意外讓余德龍站上投手丘

樂天桃猿隊老將王溢正回到一軍兩天又下二軍，傳出左肩胸大肌輕微拉傷，追究原因，他猜測可能是前天開車上來一軍會合時，老人身軀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。