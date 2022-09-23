中職／「季後賽可能碰到」 曾總期望黃子鵬對兄弟突破

樂天桃猿隊本土王牌黃子鵬本季超殺數據背後，唯一搞不定就是中信兄弟隊，總教練曾豪駒認為兄弟對他有特別研究，但兄弟終究是季後賽可能會碰到的對手，期望他能找出突破方法，「沒得閃，還是要面對，在配球上要多花點心思、去作改變。」

黃子鵬今年投出聯盟最強土投成績，最大罩門卻是兄弟，一遭遇就從「猛虎」變「虎皮蛋糕」，包括昨天先發6局失6分（責失5分）在內，本季對戰5場，勝場並未開張，吞下1敗、防禦率4.50，若扣掉對戰兄弟的成績，他本季數據會是更狂的11勝1敗、防禦率1.36。

對於這組象吃老虎的食物鏈，兄弟教頭林威助昨天賽後僅表示，「對他做了研究、設定球路，該纏鬥就纏鬥。」曾豪駒也提到，「其實兄弟對他有特別研究，昨天也都剛好掌握到失投球。」

曾豪駒指出，兄弟感覺有針對黃子鵬的球路做設定，球路都被掌握到，「他不是三振型的投手，是靠控球不錯、讓對方打不好的類型，昨天剛好被命中率比較高，雖說被打得很慘，但也就6支安打（實際為5支），就是長打造成重傷害。」

曾豪駒認為，對戰上不可能特別去閃兄弟，下次再碰到，期望能看他的突破，「兄弟也是季後賽可能碰到的對手，他是我們現在最信任的投手，希望他能想辦法把問題解決。」