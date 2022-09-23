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中職／按讚外野「宋文華」 林威助看宋晟睿守備好安心

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
宋晟睿。 中信兄弟提供
宋晟睿。 中信兄弟提供

中信兄弟隊近期頻頻在領先的比賽中，在戰局尾聲祭出外野「宋文華」防守陣線，總教練林威助也特別點名，宋晟睿的守備令人安心，讓球隊有空間進行這樣的調度，全力鞏固外野守備。

宋晟睿的腳程、守備都是頂尖，但打擊尚未開竅，而兄弟在近期賽事頻繁可見啟用這台「小跑車」在比賽後段替補守中外野，左、右則交給陳文杰、岳政華，等於場上同時部署3名中外野手，組成守備最大化「外野宋文華」陣線。

林威助對此表示，是因當下戰局有此空間，「最後比賽領先時，鞏固一下外野的守備，晟睿的守備滿讓教練團放心，其實這幾場表現，不管是文杰、晟睿、政華，表現都很好。」

兄弟還有一名主戰外野手目前人在二軍，詹子賢今天在出戰味全龍隊二軍之戰首打席開轟，對於他回歸一軍的時程，林威助表示：「要看他的狀況，也要看一軍外野這邊有沒有空間。」

林威助 宋文華 中信兄弟

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