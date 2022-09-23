日職／樂天女孩來加油 宋家豪1局好投中止連2場失分

樂天女孩從台灣遠赴日本加油，樂天金鷲隊台將宋家豪沒有漏氣，今天中繼登板1局無失分，然而樂天與火腿隊打進延長賽，最終打完10局以3：6輸球。

樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」受邀前往日職樂天金鷲主場表演，今天賽前特地送上來自台灣的鳳梨酥，讓在金鷲打拚的宋家豪能一解思鄉之情，5局、7局結束後的的換局休息時間，樂天女孩站上球場一起應援。

宋家豪今天就是在7局上登板，面對樂天1：2落後，宋家豪先讓石井一成敲出左外野飛球出局，接著三振掉中島卓也，保送下一棒今川優馬後，面對近藤健介投了2球，就因今川盜壘失敗，完成另類三上三下。

宋家豪今天總計以14球投完1局，沒有被敲出安打，三振、四壞保送各1次，防禦率下降到2.77，中止先前連2場掉分的不順。

樂天在7局下靠著辰己涼介陽春砲追平，然而比賽打到延長賽，10局上火腿一輪猛攻，單局5支安打，攻下4分，10局下樂天雖然靠著2次保送加上對手2次暴投得到1分，但無力接續反攻，就以3分差落敗。