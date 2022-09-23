中職／善用疫情遞補名單 兄弟下周啟用4洋將沒問題

中信兄弟隊兩名洋投德保拉、奧特羅今天都在二軍出賽，下周可望雙雙加入前線，兄弟將活用德保拉的疫情遞補名單，等於單周可在一軍使用4名洋將。

德保拉在9月7日確診，暫時脫離一軍戰線，今天已在二軍先發，投4局被敲4安打、失1分，新洋投奧特羅則是中繼3局被敲3安打、無失分，有4次三振。

總教練林威助表示，目前都只有看到資料，會再請二軍情蒐剪片，了解兩人出賽狀況，投手教練也會再確認明天的恢復狀況，「如果沒有問題，兩位下周都會在一軍出賽。」

泰樂雖已在一軍出賽兩場，但當初是以德保拉的疫情遞補名義登錄。如此一來，下周不需調動洋將就可升上奧特羅，泰樂則可在輪值結束後再換回德保拉，而泰樂的下一次升降也不受15天限制，等於有了無痛風火輪的空間。