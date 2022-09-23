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中職／龍獅賽前羅昂爆確診 楊孟沅頂替先發

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅先發投手羅昂。圖／聯合報系資料照
統一獅先發投手羅昂。圖／聯合報系資料照

統一獅隊今起要在台南主場與味全龍隊進行三連戰，關係到年度排名第三的季後賽晉級線，然而賽前先發投手臨時換將，傳出羅昂因確診關係，改由楊孟沅先發。

獅隊近期落入4連敗，龍隊也處於8連敗的低潮，年度排名第三有機會晉級季後賽，龍隊現居第三，獅隊也僅落後1場勝差，隨時有機會翻盤。

然而，本季8勝0敗的羅昂本來要扛起三連戰第一場先發，對上「龍王」王維中，不料卻傳出確診消息，獅隊不得已緊急更換投手；楊孟沅今年升上一軍後，出賽33場全是後援，防禦率3.12，單場最多投到1.1局，包含二軍都還沒有先發過。

獅隊近期先發投手戰力大打折扣，胡智為昨天才剛隔離出關，還需要時間調整，今天又輪到羅昂確診，現有先發人手只剩下克維斯、潘威倫、江辰晏，前兩場是由宋文華、林子崴以假先發形式上場，結果今天又要用牛棚車輪戰吃局數。

牛棚 統一獅 胡智為

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