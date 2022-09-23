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經典賽／最後場地與賽程揭曉 四強和決賽都在馬林魚主場

聯合新聞網／ 綜合報導
C、D組將分別在亞利桑那和邁阿密開打。 截圖至大聯盟官網
C、D組將分別在亞利桑那和邁阿密開打。 截圖至大聯盟官網

世界棒球經典賽官方（WBCI）今天正式宣布2023年經典賽的C、D組賽程，比賽場地分別為大聯盟亞利桑那響尾隊主場「Chase Field」和邁阿密馬林魚隊主場「loanDepot球場」。

大通球場曾在2006年和2013年作為預賽的場地，2023年的預賽將再度於此地開打。C組預賽將在美國時間3月11日至15日舉行，參賽隊伍分別是衛冕冠軍美國、加拿大、墨西哥、哥倫比亞以及資格賽出線隊伍。首戰將是美國對決資格賽出線的隊伍。

D組預賽將在「loanDepot球場」舉行。D組預賽同樣在3月11日至15日舉行，參賽的隊伍有上屆亞軍波多黎各、委內瑞拉、以色列和資格賽晉級隊伍。首戰將是委內瑞拉對決多明尼加。

「loanDepot球場」還將舉辦C、D組8強賽，4強賽、決賽，是經典賽史上首個舉辦每一輪賽事的球場。C、D組8強賽3月17日至18日進行，3月19日到21日則展開4強賽和決賽。

美國 委內瑞拉 哥倫比亞

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