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中職／楊晉豪改守二壘無關3場4失誤 但確實需修正

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
楊晉豪近3場在游擊防區發生4次失誤，今天他的名字改出現打序板的二壘上。 聯合報系資料照
楊晉豪近3場在游擊防區發生4次失誤，今天他的名字改出現打序板的二壘上。 聯合報系資料照

楊晉豪近3場在游擊防區發生4次失誤，今天他的名字改出現打序板的二壘上，樂天桃猿隊總教練曾豪駒解釋調度無關失誤，而是感覺林立仍有不適，才由楊晉豪接替二壘，但也坦言他的游擊守備仍有需要修正之處。

由於主戰游擊手林承飛陷入低潮，9月10日被降下二軍調整，而楊晉豪透過交易披上猿隊球衣，恰好在這段時間補上游擊的洞，雖在打擊上偶有佳作，但近期在守備上也開始出現較大疏失，近3場比賽4次失誤。

猿隊今天在桃園球場續戰中信兄弟隊，余德龍負責游擊、楊晉豪則是二壘，將楊晉豪調離游擊，曾豪駒解釋與失誤無關。

曾豪駒表示，不是因為近期的失誤而調動，「是因為阿立昨天在打，感覺還沒有很好。」

他不諱言這幾場看下來，楊晉豪在游擊的守備確實有一些問題，「接球點、角度、移動，和以往游擊不太一樣，接到球後感覺沒那麼流暢。」猿隊已由教練團幫楊晉豪的守備「補課」，透過練習協助修正。

曾豪駒 樂天桃猿 林立

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