中職／樂天女孩人氣跨國界 日本球迷也嗨翻

樂天桃猿啦啦隊樂天女孩筠熹、穎樂及菲菲受樂天金鷲隊之邀，前往日本仙台「樂天生命球場」演出，特地帶了鳳梨酥給台將宋家豪，一解鄉愁。

筠熹、穎樂及菲菲在場外舉辦的粉絲見面會，雖然今日氣候不佳，但仍吸引超過百名粉絲及許多媒體，展現樂天女孩高人氣。

「雖然我最支持隊長籃籃，但所有樂天女孩都很棒！所以今天我特地從橫濱來到仙台，為的就是見樂天女孩一面。樂天女孩很漂亮，跳舞也很認真，是我心目中最棒的啦啦隊。」球迷田中先生害羞地表示。

三位女孩皆第一次來到樂天生命球場，對於球場的許多設施讚不絕口。「終於見到傳說中的摩天輪和旋轉木馬，十分氣派，希望未來全猿主場也能有這樣的設施。另外整個球場氛圍都很棒，很有嘉年華的感覺！」穎樂笑稱。