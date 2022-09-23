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中職／樂天女孩人氣跨國界 日本球迷也嗨翻
樂天桃猿啦啦隊樂天女孩筠熹、穎樂及菲菲受樂天金鷲隊之邀，前往日本仙台「樂天生命球場」演出，特地帶了鳳梨酥給台將宋家豪，一解鄉愁。
筠熹、穎樂及菲菲在場外舉辦的粉絲見面會，雖然今日氣候不佳，但仍吸引超過百名粉絲及許多媒體，展現樂天女孩高人氣。
「雖然我最支持隊長籃籃，但所有樂天女孩都很棒！所以今天我特地從橫濱來到仙台，為的就是見樂天女孩一面。樂天女孩很漂亮，跳舞也很認真，是我心目中最棒的啦啦隊。」球迷田中先生害羞地表示。
三位女孩皆第一次來到樂天生命球場，對於球場的許多設施讚不絕口。「終於見到傳說中的摩天輪和旋轉木馬，十分氣派，希望未來全猿主場也能有這樣的設施。另外整個球場氛圍都很棒，很有嘉年華的感覺！」穎樂笑稱。
女孩們也特地捎來台灣的鳳梨酥給在東北金鷲隊的「同事」宋家豪選手，讓他一解思鄉之情。宋家豪十分感動，直呼要盡地主之誼，帶大家去大啖仙台最棒的牛舌和美味的毛豆冰淇淋。
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